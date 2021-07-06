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  4. Son Dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı! Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Son Dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı! Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

06.07.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Temmuz itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca temmuz ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

BURS VE KREDİ ÖDEMESİ T.C. KİMLİN NUMARASINA GÖRE VERİLECEK

Buna göre; TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Temmuz, '2' olanlar 7 Temmuz, '4' olanlar 8 Temmuz, '6' olanlar 9 Temmuz, '8' olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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