Son Dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı! Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca temmuz ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

BURS VE KREDİ ÖDEMESİ T.C. KİMLİN NUMARASINA GÖRE VERİLECEK

Buna göre; TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Temmuz, '2' olanlar 7 Temmuz, '4' olanlar 8 Temmuz, '6' olanlar 9 Temmuz, '8' olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

Kaynak: İHA



