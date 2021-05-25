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Son dakika! Bakan Kasapoğlu'dan sporculara müjde: Her ay harçlık verilecek

25.05.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama yaparak, 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini bildirdi.

Son dakika! Bakan Kasapoğlu'dan sporculara müjde: Her ay harçlık verilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirilmesi hakkında yeni bir yönetmelik yayınladı.

Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek.

Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınama ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk 3 dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor dünyası adına önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerine işaret etti.

"Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz."

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora olan ilgisinin, sevgisinin herkesin malumu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde sporda bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

"Bizler, sporcularımızın inancının, motivasyonunun kırılmaması adına devlet olarak, Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Etmeye de devam edeceğiz"

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