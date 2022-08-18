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Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 'Sıfır faizli kredi kapsamına alındı'

18.08.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tarımsal elektrik üretim bedeli kapsamında 10 milyon TL'ye kadar işletme kredisi kullandırabilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den de tarımsal elektrik bedeli ile ilgili önemli açıklama geldi.

Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 'Sıfır faizli kredi kapsamına alındı'

Tarımsal elektrik bedelinde yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Bakan Kirişci'den konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Buna göre, artık tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamında olacak.

ÜRETİM KONUSU AYIRT EDİLMEYECEK

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karardaki üretim konularına ilişkin tabloya, Tarımsal Elektrik Bedeli de eklendi.

Böylece, Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki sulama birliklerine, Kooperatifler Kanunu kapsamındaki sulama kooperatiflerine ve gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilere tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik faturalarının ödenmesi için üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırılabilecek.

BORÇ VE GECİKMİŞ TAKSİT KOŞULU

Sulama kooperatifi ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmiş tarımsal elektrik borçları ile ilgili ödemeleri de bu kapsamda ele alınacak.

Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen, ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitin bulunmaması gerekecek.

Karar yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

"TÜM ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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