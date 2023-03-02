SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan deprem bölgesi konutları için açıklama! 'Yarın itibarıyla başlıyoruz'

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yapılacak konutların inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;

AFAD'ın koordinasyonunda şehirlerdeki geçici yerleşim alanlarının kurulumunu sürdürüyoruz. Adıyaman'da 3 bin konteyner kurma çalışmamız sürüyor. Prefabrik yapılarımızın temelleri atıldı. 10-15 güne teslim edilmeye başlanacak. Yaşam alanları ile geçici barınma ihtiyaçları giderilecek.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Hasar tespit çalışmalarımız tüm illerde devam ediyor. Adıyaman'da yüzde 95 seviyesine geldik. 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 binada inceleme yapıldı, 604 bin 858 bağımsız bölümden oluşan 212 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespiti yaptık.

'2 AYDA 244 BİN KONUT TEMELİ ATILACAK'

21 Şubat'tan bu yana 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz. Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız.

