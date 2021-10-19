Son Dakika: Bakan Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor." ifadelerine yer verdi.
Açıklamayı Twitter'dan yapan Bakan Muş, verileri şu açıklamayla paylaştı:
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 19, 2021
Bu rakam;
1980'de %0,14
2000'de %0.43 idi.
Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Bu başarı Türkiye'nin. pic.twitter.com/9HTQOa3Rq4
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