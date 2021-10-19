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  4. Son Dakika: Bakan Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Son Dakika: Bakan Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

19.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Muş, Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı ilk kez %1'in üzerine çıktığını belirtti.

Son Dakika: Bakan Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor." ifadelerine yer verdi.

BAKAN MUŞ DUYURDU: İHRACATTA İLK!

Açıklamayı Twitter'dan yapan Bakan Muş, verileri şu açıklamayla paylaştı:

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bizde yedik dolar 9.40
buna kim inanir? kadir inanirir
Ne satmışız acaba çok merak ettim.

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