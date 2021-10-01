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  4. Son dakika: Bakan Muş: İhracatta Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı

Son dakika: Bakan Muş: İhracatta Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı

01.10.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 212,2 milyar dolara ulaşan ihracat rakamları için, "Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

Son dakika: Bakan Muş: İhracatta Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Muş açıklamada, "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları:

Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir.

İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık.

Ayrıntılar geliyor...

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Mehmet Muş
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