Son Dakika: Bakan Nebati açıkladı! Yeni TL mevduatı hangi bankalarda olacak?

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı.

HER BANKA KATILABİLECEK

Bakanlığın açıklamasında yeni TL mevduatı sistemine her bankanın katılabileceği belirtilerek şu detaylara yer verildi:

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

'KATILIM BANKACILIĞI' İÇİN ÇALIŞILIYOR

Öte yandan, söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Basın Açıklaması

(21.12.2021) pic.twitter.com/bxPLfpLLsp — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 21, 2021

DÖVİZE ENDEKSLİ TL MEVDUATININ DETAYLARI

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağı belirtilerek, "Ürün gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak" denildi.

Açıklamaya göre, vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak, hesaplar 3-6-9-12 ay vadelerle açılabilecek ve minimum faiz oranı TCMB politika faizi olarak uygulanacak.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek olup faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihtesi TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Sisteme isteyen her banka katılabilecek, katılım bankacılığına da uygulanması için çalışmalar sürdürülüyor.



