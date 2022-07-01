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Son dakika: Bakan Nebati'den asgari ücrete zam açıklaması

01.07.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete zamla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, yeni asgari ücret zammında çalışmaların tamamlanıyor olduğunu söyleyerek, "Asgari ücreti Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

Son dakika: Bakan Nebati'den asgari ücrete zam açıklaması

Milyonların beklediği Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili Cumhurbaşkanı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, yeni asgari ücret zammında çalışmaların tamamlanıyor olduğunu söyleyerek, "Asgari ücreti Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ 'ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Madrid ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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