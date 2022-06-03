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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! 'Artışın hız kestiği görülüyor...'

03.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarıyla ilgili bir mesaj yayınladı. 'Enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu görüyoruz' diyen Nebati, 'Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!' ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! 'Artışın hız kestiği görülüyor...'

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu.

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Bakan Nebati enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ve vatandaşın enflasyon baskısı altında ezilmesine müsade etmeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.
Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.
Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!"


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