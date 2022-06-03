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SON DAKİKA: Ve açıklandı, enflasyon rakamları son 24 yılın zirvesinde! Mayıs ayı enflasyonu yüzde 70'i aştı

03.06.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kritik Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE son ayda yüzde 2,98 arttı ve yüzde 73,50'ye çıkarak son 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Üretici enflasyonu ise yüzde 132,16 ile 1995'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Enflasyon rakamlarının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşmiş oldu. İşte son dakika haberinin detayları.

Son dakika haberi… Piyasaların merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Böylece enflasyon 24 yılın yeni zirvesine ulaştı. Artışta gıda ve ulaştırma fiyatlarının etkisi görüldü.

Piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,72 seviyesine yükselmesini bekliyordu.

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NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 7,25 artışla yıllık yüzde 69,97'ye ulaştığını açıklamıştı.

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MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON ANKETİ

Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

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ULAŞTIRMADA YÜZDE 108, GIDADA YÜZDE 92 ARTIŞ

TÜİK verilerine göre; TÜFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 arttı.

Mayıs ayında aylık artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5.47 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık bazda ulaştırmada 107,62 artış kaydedilirken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 91,63 ve ev eşyası yüzde 82,08 arttı.

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ÜFE-TÜFE ARASINDAKİ MAKAS 58,7

Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,38 artış gösterdi.

Madencilik ve taşocakçılığında yüzde 133,49, imalatta yüzde 115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 360,30 ve su temininde yüzde 70,02 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 106,82, enerjide yüzde 300,16 ve sermaye malında yüzde 79,08 artış olarak gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 292 yorum
73 hiç inandırıcı degil allah için tuik nerden alışveriş yapıyrsun bizde ordan yapk
Hissedilen sıcaklık 50 C
bizim de bir gün % 2-3 enflasyonumuz olur mu? Bir gun elin avrupalisi da parası değer kaybetmesin diye TL alır koyar mı yastık altına
bende o günü bekliyorum. Ama kırmızı kar bir türlü yağmıyor
müthişşşş

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