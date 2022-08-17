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SON DAKİKA: Bakan Nebati 'Herkesi ilgilendiriyor' diyerek duyurdu! 'Esnaflar, işçiler, çiftçiler...'

17.08.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli bir gönderi paylaştı. 'Esnaflarımızdan, işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar bütün kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz' diyen Nebati, düzenlemelerin detaylarını aktardı.

SON DAKİKA: Bakan Nebati 'Herkesi ilgilendiriyor' diyerek duyurdu! 'Esnaflar, işçiler, çiftçiler...'

9 maddede esnafa ve işveren sağlanan vergi kolaylıklarını aktaran Bakan Nebati; bunun haricinde tüketici ve yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıklarının da altını çizdi.

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Nureddin Nebati son dakika
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