Son dakika: Bakan Nebati'yi hiç böyle görmediniz! İlk kez bu kadar net konuştu: 'Enflasyonist ortam fırsatçılarına...'

Tüm paydaşlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın temel problemlerinden biri enflasyonla mücadele. Pandemi ile tetiklenmiş küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Dövizdeki hızlı yükselişi durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz.