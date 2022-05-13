Son dakika: Bakan Nebati'yi hiç böyle görmediniz! İlk kez bu kadar net konuştu: 'Enflasyonist ortam fırsatçılarına...'

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ile Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda tarımsal krediler ve desteklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamlarına ilişkin ise tek haneli rakam vurgusunu yineledi. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara ise kesinlikle izin verilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
Türk tarımının geliştirilmesine, çiftçilerin refah seviyesinin artmasını canı gönülden temenni ediyorum. Çiftçilik yapan aileden gelen, çiftçi olarak kazanan üreten ve keyif alan birisi olarak yurdumuzun dört bir yanındaki çiftçilerimizin ne zorluklarla mücadele ettiğini biliyorum.
Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı olan ulvi görevi layıkı ve fazlasıyla bugün burada olduğu gibi çok daha görünür ortaya koyacakları performansın karşılığı olarak kendilerini tebrik ediyorum.
Kredi ve teşvik paketlerimizi devreye aldık. Tarım ve gıda sektöründe üretken ve sürdürülebilir üretimin devamı için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki dönemde tarım sektörünün kaynaklarını verimli kullanarak teknolojiden maksimum seviyede yararlanarak sürdürülebilir şekilde devam etmesini arzulıyoruz. Tarım sektörünü iklim değişikliğine adapte edecek ve AB'deki politika değişikliğine uyumlu hale getireceğiz.
Türkiye Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yanıt vermeye amaçlayan eylem planını Temmuz ayında yayınlamıştır. Son 5 yılda çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik. Desteklerin sadeleştirilmesi ve yönlendirici olması cümlesini çok önemli buluyorum.
2022 yılı için 25.8 milyar lira olarak belirlenen desteği 29 milyar liraya çıkardık. Üreticilerimizin finansman ihtiyacını uygun şekilde karşılıyoruz. Tarımsal üreticilerimize 4.6 milyar lira faiz desteği sağladık. Tarımsal üreticilere 9.8 milyar lira faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz. Nisan ayı başında faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik. Küçük ölçekli üreticilerin yoğun kredi kullandığı başlıklardan 100 bin lira olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin liraya çıkarıldı.
Salgına rağmen 2020 yılı ve 2021 yıllarında dünyada en iyi performansı gösteren ülkelerin başında yer aldık. 2021'de Türkiye yüzde 1.8'lik büyüme ile pozitif ayrıştık. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme eğilimi gösteriyor. Sanayi üretimimiz güçlü şekilde artmaya devam ediyor. Çarklar dönüyor, istihdam 30 milyonu aştı, ihracatta her ay rekorlar kırılıyor.
Tüm paydaşlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın temel problemlerinden biri enflasyonla mücadele. Pandemi ile tetiklenmiş küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Dövizdeki hızlı yükselişi durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz.
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