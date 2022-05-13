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Son dakika: Bakan Nebati'yi hiç böyle görmediniz! İlk kez bu kadar net konuştu: 'Enflasyonist ortam fırsatçılarına...'

13.05.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamlarına ilk kez bu kadar net konuşan Bakan Nebati, "Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara ise kesinlikle izin verilmeyecek" diyerek, "Kimsenin fırsatçılara göz açtırmayacağından şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ile Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda tarımsal krediler ve desteklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamlarına ilişkin ise tek haneli rakam vurgusunu yineledi. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara ise kesinlikle izin verilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

  • Türk tarımının geliştirilmesine, çiftçilerin refah seviyesinin artmasını canı gönülden temenni ediyorum. Çiftçilik yapan aileden gelen, çiftçi olarak kazanan üreten ve keyif alan birisi olarak yurdumuzun dört bir yanındaki çiftçilerimizin ne zorluklarla mücadele ettiğini biliyorum.

  • Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı olan ulvi görevi layıkı ve fazlasıyla bugün burada olduğu gibi çok daha görünür ortaya koyacakları performansın karşılığı olarak kendilerini tebrik ediyorum.

  • Çalışanların yüzde 17'si tarım sektöründe istihdam ediliyor. 5 milyon kişi tarımdan geçimini sağlıyor. Tarım ürünleri ihracatı 2021 yılında yüzde 20 oranında artarak 7.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Çok çeşitli destinasyonlara meyve, sebze, kuruyemişte ana ihracatçı konumuna gelmiştir. Son 2 yıldır salgının etkileri devam edip tam biterken savaş başladı. Kuzeyimizdeki savaş savaşan ülkeler olmak üzere Türkiye ve dünyayı etkiliyor.

KREDİ DESTEK PAKETLERİ

  • Kredi ve teşvik paketlerimizi devreye aldık. Tarım ve gıda sektöründe üretken ve sürdürülebilir üretimin devamı için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki dönemde tarım sektörünün kaynaklarını verimli kullanarak teknolojiden maksimum seviyede yararlanarak sürdürülebilir şekilde devam etmesini arzulıyoruz. Tarım sektörünü iklim değişikliğine adapte edecek ve AB'deki politika değişikliğine uyumlu hale getireceğiz.

  • Sıcaklık ve yağışlardaki değişiklikler gıda fiyatlarında kayda değer artışlara neden oluyor. 2050 yılında dünya nüfusunun toplamını beslemek için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretilmesi gerekiyor, yüzde 15 daha fazla suya ihtiyaç duyulması gerekiyor.

90 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

  • Türkiye Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yanıt vermeye amaçlayan eylem planını Temmuz ayında yayınlamıştır. Son 5 yılda çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik. Desteklerin sadeleştirilmesi ve yönlendirici olması cümlesini çok önemli buluyorum.

  • 2022 yılı için 25.8 milyar lira olarak belirlenen desteği 29 milyar liraya çıkardık. Üreticilerimizin finansman ihtiyacını uygun şekilde karşılıyoruz. Tarımsal üreticilerimize 4.6 milyar lira faiz desteği sağladık. Tarımsal üreticilere 9.8 milyar lira faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz. Nisan ayı başında faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik. Küçük ölçekli üreticilerin yoğun kredi kullandığı başlıklardan 100 bin lira olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin liraya çıkarıldı.

  • Çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destek tutarını 4 kat artırarak litre başına 1 lira seviyesine çıkardık. Sayın bakanım size çalışıyoruz, çiftçilerimize çalışıyoruz.

GÜÇLÜ BÜYÜME EĞİLİMİ

  • Salgına rağmen 2020 yılı ve 2021 yıllarında dünyada en iyi performansı gösteren ülkelerin başında yer aldık. 2021'de Türkiye yüzde 1.8'lik büyüme ile pozitif ayrıştık. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme eğilimi gösteriyor. Sanayi üretimimiz güçlü şekilde artmaya devam ediyor. Çarklar dönüyor, istihdam 30 milyonu aştı, ihracatta her ay rekorlar kırılıyor.

  • Güçlü performansın devam etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüksek katma değerli üretime önem veriyoruz. Bunun yanı sıra cari açık sorununu çözmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yatırım yapana, istihdam oluşturana devletin kaynaklarını en etkin şekilde kullandırıyoruz. Krediler konusunda özellikle selektif davrandığımız, seçici olduğumuz bankalarımızın bu konuda çok net tavır aldıklarını vurgulamak istiyoruz. KGF paketlerini kullanıma sunduk. 150 milyar liralık kredi paketini uygulamaya koyduk. Güneş enerjisi yatırımları ve barajı bitmiş aynı zamanda göleti tamamlanmış, suyun toprağa kavuşmasını hasretle bekleyen çiftçilerimizin uzun süreli bekleyişlerini 2 yıl gibi kısa süreye çekerek 96 milyar liralık kredi paketini de açıkladık.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ

  • Konut sektörüne yönelik açıkladığımız üç destek paketi hedef odaklı bakış açımızı yansıtıyor. Konut arzının artırılmasını sağlayacak paket hazırladık. Konut satış fiyatlarını sabit tutanlara destek sağlıyoruz. İş ve yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla devrim niteliğindeki vergisel düzenlemeleri hayata geçirdik. Öncelikle ters para ikamesini sağlayan politikaların uygulanmasına yönelik güçlü adımlar attık.

ENFLASYONLA MÜCADELE

  • Tüm paydaşlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın temel problemlerinden biri enflasyonla mücadele. Pandemi ile tetiklenmiş küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Dövizdeki hızlı yükselişi durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz.

  • Enflasyon ile mücadele timlerimiz bir çok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye izin vermeyeceğiz. Enflasyon sorununu elbirliği ile çözeceğimizden, kimsenin fırsatçılara göz açtırmayacağından şüphe duymuyorum.


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Okuyucu Yorumları 41 yorum
en büyük fırsatçı sizsiniz
komik adam konuştu
şaka bu adam ya izin verdiniz zaten raflar el yakıyor

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