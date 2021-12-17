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Son Dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün başlıyor

17.12.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

Son Dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, verdiği son dakika bilgisinde, yaklaşık 2,7 milyar TL’lik tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığı duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

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Bekir Pakdemirli
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