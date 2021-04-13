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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Akademik Çalışma Programı başvurularında yarın son gün

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 15:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam ve çalışma hayatı alanındaki akademik çalışmaların destekleneceği 'Akademik Çalışma Programı'na başvuruların yarın sona ereceğini duyurdu.

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Akademik Çalışma Programı başvurularında yarın son gün

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Akademik Çalışma Programı kapsamında; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak istihdam ve çalışma hayatı alanındaki akademik çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR

Amaçlarının, çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu kaydeden Selçuk, "Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz. Yarın başvurular için son gün. Çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

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Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve başvurularını 'akademi.iskur.gov.tr' adresi üzerinden yarın saat 23.59'a kadar gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin TL, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler" dedi..

DHA

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