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Son dakika: Bakan Yanık Nafaka için net konuştu: Verilmiş bir karar yok!

15.01.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazetecilerle bir araya gelerek nafaka konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Nafaka konusuyla alakalı verilmiş bir karar ve yapılmış nihai bir değerlendirme yok” dedi.

Son dakika: Bakan Yanık Nafaka için net konuştu: Verilmiş bir karar yok!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazetecilerle bir araya gelerek gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin boşanma sonrası nafaka ödemelerine yönelik Adalet Bakanlığı ile yürütülen çalışmada gelinen aşamayı sorması üzerine Yanık, çok uzun zamandır tartışmaları takip ettiklerini belirtti.

Yanık, "Eğer ortada bir problem varsa bunun çözümünü sağlamamız gerekir fakat Bakanlığın bilgisinin çok dışında birtakım yorumlar ve tahminler konuşuluyor. Bakanlıklar olarak her zaman çalışma alanlarımıza giren konularla alakalı her türlü çalışmayı yaparız. Bu ayrı bir şey ama nafaka konusuyla alakalı verilmiş bir karar ve yapılmış nihai bir değerlendirme yok." diye konuştu.

“TARAFLAR HAKLARINI KAYBETMEMELİ”

Bakanlık bünyesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bulunduğunu anımsatan Yanık, "Ne ailenin ne kadınların edindikleri müktesep haklarını kaybedecekleri bir yeni düzenlemeye kapı aralamayız. Bunu bir defa peşinen ifade etmemiz lazım. Boşanma, boşanmaya bağlı sonrasındaki mali ve ekonomik haklarla ilgili süreç içerisinde her zaman yeni düzenlemeler olur. Hukuk dinamiktir, hukuku bir yere çakamazsınız. Burada asıl olan şey, bu yeni durumun hakkaniyeti, tarafların haklarını, hak temelli edinimlerini kaybetmemeleri ve dengeli bir durum olmasıdır. Bu konuyla alakalı verilmiş bir karar, çizilmiş çerçeve yok, onu özellikle ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

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