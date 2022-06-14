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Son dakika: Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

14.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika temmuz ayında maaşlara zamla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de temmuz ayını işaret ederek, çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Son dakika: Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren Temmuz zammı açıklaması geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM’in düzenlediği İhracatın Şampiyonları ödül töreninde, “Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Temmuz ayında enflasyon farkıyla, ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına neden olmuştur” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları milyonlarca çalışanı yeniden heyecanlandırmıştı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bakan Bilgin, "Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var" dedi.

Bakan Bilgin, "Temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" açıklamasını yaptı.

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