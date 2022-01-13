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Son dakika: Bakanlıktan İSKİ açıklaması! KDV farkı faturalara yansıtılacak mı?

13.01.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Son dakika: Bakanlıktan İSKİ açıklaması! KDV farkı faturalara yansıtılacak mı?

Son dakika haberine göre, İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtilerek , 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edileceğini duyurmuştu.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Bakanlığın Twitter hesabına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İSKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan 'Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır."

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı İSKİ
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