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Son dakika: BDDK'dan bankalara uyarı geldi! Kredi vermek için belge istenmesine ilişkin kritik açıklama

27.06.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk lirası ticari kredilerde getirilen son önlemlerle ilgili bir açıklama yayımlamıştı. BDDK'nın sosyal medya hesabından yapılan son duyuruda ise gelen şikayetler üzerine bankalara kredi konusunda uyarı yapıldı.

Son dakika: BDDK'dan bankalara uyarı geldi! Kredi vermek için belge istenmesine ilişkin kritik açıklama

BDDK'dan geçtiğimiz hafta yapılan duyuruya göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verilmişti.

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BDDK, bugün yaptığı son duyuruda gelen şikayetler üzerine bankalara ilişkin duyuru yayınladı. İşte BDDK'nın yaptığı açıklamanın tamamı:

"24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararımızın uygulanmasına ilişkin olarak, bazı bankaların bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerinden bağımsız denetim raporu istediğine ilişkin Kurumumuza bazı şikayetler ulaşmaktadır.

26 Haziran 2022 tarihinde Kurumumuzca yapılan açıklamada da yer verildiği üzere bankalarca, yalnızca bu açıklamada belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kredi müşterilerinden, bağımsız denetim onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tabloların alınması gerekmektedir.

Söz konusu açıklamamızda yer verilmeyen müşteriler için ekonomik faaliyetin olağan akışında devam ettirilmesi ve anılan Kararımız uyarınca gerekmediği halde müşterilerden kredi tahsisi için ilave bilgi/belge talep edilmemesi önem arz etmektedir.

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Kaldı ki 26 Haziran tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, bağımsız denetim raporu olmayan kredi müşterilerine bile, 1 ay sonra bağımsız denetimden geçmiş bilgi ve belge ve finansal tabloları getirmesi şartıyla, bu müşterilerin sadece beyanları alınarak kredi kullandırabileceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Karar kapsamında kredi sınırlama şartlarına girdiği halde, YP kredi kullanamaması şartıyla, kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığını belgelendiren müşterilere söz konusu pozisyon açığıyla sınırlı olarak kullandırılabilecek kredilerin vadesinin de yalnızca 3 ayla sınırlı olduğuna dair yanlış anlaşılmalar olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, söz konusu kredilerin, 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, 3 aydan daha uzun vadeli kullandırılabilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesinde de fayda görülmüştür."

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