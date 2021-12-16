Son Dakika| BDDK'dan flaş kredi açıklaması...

Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır" dedi.

İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyen kurum, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiğini ifade etti.



