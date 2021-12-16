FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika| BDDK'dan flaş kredi açıklaması...

Son Dakika| BDDK'dan flaş kredi açıklaması...

16.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan kredilere ilişkin bankalara yeni bir uyarı geldi.

Son Dakika| BDDK'dan flaş kredi açıklaması...

Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır" dedi.

İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyen kurum, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiğini ifade etti.

Son Dakika: Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı! İşte TCMB'nin açıklaması...Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı! İşte TCMB'nin açıklaması...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
PARTNER"Bu kadar olay olacağını bilmiyordum""Bu kadar olay olacağını bilmiyordum"
Merkez'in faiz kararı sonrası ilk rakamlarMerkez'in faiz kararı sonrası ilk rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bakan Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması!

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Arka Sokaklar'ın Suat'ının son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'ın Suat'ının son hali şaşırttı

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oluyor!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.