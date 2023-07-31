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Son dakika: BDDK duyurdu! Kredi kartıyla yurt dışı harcamalara taksit sınırlaması

31.07.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı. BDDK'nın kararına göre, hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarında kredi kartına taksit yapılamayacak.

Son dakika: BDDK duyurdu! Kredi kartıyla yurt dışı harcamalara taksit sınırlaması

Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar çerçevesinde kredi kartıyla yurt dışı harcamalarına yönelik yeni bir karar aldı.

TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAK

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurul'un bugünkü toplantısında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verildi.

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Kurul'un yine bugünkü toplantısında, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), bireysel kredi kartlarının (kredi kartı harcamaları ve nakit çekimleri dahil), tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde 150 olarak uygulanmasına, İçsel Derecelendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu alacaklara uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde 150 risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak arttırılması şeklinde uygulanması kararı alındı.

Bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına, bahse konu yüksek risk ağırlıklarının bu kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına, 1 Temmuz 2021 tarihli ve 9645 sayılı Kurul Kararı ile 21 Ekim 2022 tarih ve 10388 sayılı Kurul kararının bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için belirlenen risk ağırlıkları açısından mülga olmasına, bu karar kapsamındaki yüksek risk ağırlıklarının 23 Şubat 2023 tarih ve 10524 sayılı Kurul Kararında bahsi geçen Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılan krediler bakımından 1 Ocak 2024'e kadar uygulanmamasına karar verildi.


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Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

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