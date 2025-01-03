FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu! TÜİK enflasyon verilerini açıkladı, zam oranı netleşti:

Son dakika | Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu! TÜİK enflasyon verilerini açıkladı, zam oranı netleşti:

03.01.2025 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik ücreti için yapılacak zam oranı merak ediliyordu. TÜİK beklenen veriyi açıkladı; 2024 yılı enflasyonunun netleşmesiyle 2025 bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Peki halihazırda 217 bin 871 lira olan bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte son gelişme ışığında 2025 yılı için ortaya çıkan bedelli askerlik ücreti...

Son dakika | Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu! TÜİK enflasyon verilerini açıkladı, zam oranı netleşti:

Son dakika haberi: Bedellik askerlik ücreti 2025'te ne kadar olacak? Merak edilen rakam, TÜİK'in 2024 yılının son enflasyon rakamını açıklamasıyla ortaya çıktı. Aralık ayı enflasyonuyla yıl sonu enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. Memur ve emekli için zam tablosu kesinleşirken bedelli askerlikte 2025 zammı da netleşti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNİ BELİRLEYEN VERİLER AÇIKLANDI

Aralık ayı aylık enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 1,03 olarak açıklandı. 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38; 12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 58,51 oldu.

kldsfjslf

BEDELLİ ASKERLİK 2025 ÜCRETİ NE KADAR?

Bu verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak. Böylece bedelli askerlik ücreti de 217 bin 871 liradan 243 bin 35 TL’ye çıktı.

Ekran görüntüsü 2025-01-03 103448

MSB'DEN DE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

İlginizi Çekebilir

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

 6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

 ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Enflasyon tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

2025'te başvuran bu kadar ücret ödeyecek

2025'te başvuran bu kadar ücret ödeyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.