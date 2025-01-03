Son dakika | Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu! TÜİK enflasyon verilerini açıkladı, zam oranı netleşti:

Son dakika haberi: Bedellik askerlik ücreti 2025'te ne kadar olacak? Merak edilen rakam, TÜİK'in 2024 yılının son enflasyon rakamını açıklamasıyla ortaya çıktı. Aralık ayı enflasyonuyla yıl sonu enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. Memur ve emekli için zam tablosu kesinleşirken bedelli askerlikte 2025 zammı da netleşti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNİ BELİRLEYEN VERİLER AÇIKLANDI

Aralık ayı aylık enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 1,03 olarak açıklandı. 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38; 12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 58,51 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK 2025 ÜCRETİ NE KADAR?

Bu verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak. Böylece bedelli askerlik ücreti de 217 bin 871 liradan 243 bin 35 TL’ye çıktı.

MSB'DEN DE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.