SON DAKİKA| 6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti... Milyonların maaşı bu listede

Yeni yılın en kritik verisi bugün açıklandı. Milyonlarca emeklinin, memurunun maaşını belirleyen enflasyon oranını bugün TÜİK açıkladı. Gencinden bekarına kadar herkesin merak ettiği 6 aylık enflasyon farkının oluşması ile vatandaşlar ne kadar zam aldıklarını öğrendi. Peki 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emekli ve memurlar 6 ayda bir olmak üzere senede 2 defa zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen oranın hesaplaması ile maaşlarını öğreniyor. TÜİK'in 2024 Aralık ayının enflasyonunu açıklaması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da belli oldu.

EMEKLİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

TÜİK'in bugün açıkladığı Aralık ayının enflasyon verisi yüzde 1,03 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 44,38 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ile 15,74 zammı almış oldu

6 aylık enflasyon farkının yanında aynı zamanda toplu sözleşmeden de yüzde 6 oranında zam alacak olan memurlar ise YÜZDE 11,53 zammını aldı.

6 AYLIK ZAM ORANI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞTİ

6 AYLIK ZAM ORANINA GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

6 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU