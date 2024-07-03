FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Bedelli askerlik ücret 2024 ne kadar oldu? Memur maaş katsayısına endekslenmişti: İşte yeni rakam

Son dakika: Bedelli askerlik ücret 2024 ne kadar oldu? Memur maaş katsayısına endekslenmişti: İşte yeni rakam

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.07.2024 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlar Temmuz 2024 memur maaş zammı dönemini bekliyordu. Nihayet 6 aylık enflasyon farkı bugün belli oldu. Maaş zammı bazı kişileri sevindirse de bazı kişileri de üzecek. Bu kapsamda 182 bin liranın üzerinde bulunan, 2024 Temmuz ayından Ocak 2025’e kadar geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 217 bin 870 lira oldu.

Son dakika: Bedelli askerlik ücret 2024 ne kadar oldu? Memur maaş katsayısına endekslenmişti: İşte yeni rakam

Son dakika haberi… Bedelli askerlik ücreti Ocak 2024 döneminde 182 bin 609 lira seviyesine yükselmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Bu kapsamda memurlara yapılan yüzde 19,31 zam ile bedelli askerlik fiyatı da aynı oranda arttı.

İŞTE 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Yüzde19,31’lik memur zammı sonrasında yeni bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL’den 217 bin 870 liraya yükselmiş oldu.

MSB’DEN TARİH UYARISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler için bir açıklamada bulunmuştu. Zam öncesi daha ucuz bedelli askerlik ücreti için çağrıda bulunan MSB yeni rakamların ise 28 Haziran’a kadar geçerli olacağını kaydetti.

sfsdgs

MSB’nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğinde 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 bin TL’nin üzerine çıktı! Memur zammı ayarı9 bin TL’nin üzerine çıktı! Memur zammı ayarı
TÜİK açıklama yaptı: Oran netleşti, akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe ÖTV zammı geliyor!TÜİK açıklama yaptı: Oran netleşti, akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe ÖTV zammı geliyor!
Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli olduTemmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Enflasyon Zam
En Çok Okunan Haberler
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Arda Güler'den olay açıklama: İntikam...

Arda Güler'den olay açıklama: İntikam...

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.