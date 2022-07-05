Son dakika: Bedelli askerlikte yeni rakam belli oldu! Üç yıldaki artış yüzde 155’e ulaştı: Son zamla 23 bin 556 lira daha…

Son dakika: Bedelli askerlik ücreti 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu ortaya çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte yeni memur aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlenmesinin ardından milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik ücretinde tablo netleşti.

MEMUR AYLIK KATSAYISI AÇIKLANDI

Memur aylık katsayıları ocak ve temmuz aylarında değişiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgede temmuz-aralık arası uygulanacak olan memur aylık katsayısı 0,333603 olarak açıklandı.

İŞTE YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Açıklanan memur aylık katsayısıyla birlikte milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti de netleşti. Bedelli askerlik ücreti kanunda belirtildiği şekilde 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirleniyor. Buna göre, 2022’nin ilk yarısında 56 bin 507 lira olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısında 80 bin 63 liraya çıkacak.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girdiği 2019 Haziran ayında 31 bin 343 lira olan ücret, hemen ertesi ay 32 bin 230 liraya, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 liraya, ikinci yarısında 37 bin 20 liraya, 2021’in ilk yarısında 39 bin 788 liraya, ikinci yarısında 43 bin 150 liraya çıktı. 2019 yılından bu yana yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle bedelli askerlik ücreti memur maaşları ile birlikte hızla arttı. Üç yıllık süredeki artış yüzde 155’e ulaştı.

BEDELLİ ASKERLİK YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

Bedelli askerlik yasası olarak bilinen, "Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten faydalanamayan yükümlülerin" bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayan yasa Meclis'ten geçti.

Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmeleri sağlanacak.

Yasaya göre, "askerliğe elverişli" kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten faydalanacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar faydalanamayacak.



