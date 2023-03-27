SON DAKİKA | BENZİN 1,5 ay sonra sessizliğini bozdu! Akaryakıta ZAM geliyor… (27 Mart Pazartesi güncel benzin-mazot (motorin) fiyatı)

Son dakika… Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki değişiklikle birlikte benzin ve motorin (mazot) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatlarının 15 ayın dip seviyesini görmesi ile peş peşe indirim yapılan motorin son 1 yılın en düşük seviyesine gerilemiş, ardından 80 kuruşluk zam yapılmıştı. Benzin litre fiyatı içinse sessizlik uzun süredir korunuyordu. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre benzin grubuna bu gece yarısı zam gelecek. İşte 27 Mart 2023 Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları ile mazot ve benzin fiyatı…

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin litre fiyatı son olarak 14 Şubat’ta 1,09 TL artmıştı. Ancak fiyatları bu gece yarısından itibaren 81 kuruş daha zamlanacak. Zam sonrası ortalama olarak fiyatlar İstanbul için 21,35 TL, Ankara için 21,74 TL ve İzmir için 21,71 olacak.

MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe yapılan indirimlerle 20 TL’nin altına gerileyerek 1 yılın en düşük seviyesini gören motorin litre fiyatları içinse indirim ya da zam haberi bulunmuyor. 2023 yılı başında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 MART 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 20.54 TL

Motorin: 20.32 TL

ANKARA

Benzin: 20.93 TL

Motorin: 20.81 TL

İZMİR

Benzin: 20.90 TL

Motorin: 20.89 TL



