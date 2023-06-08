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  4. SON DAKİKA | Benzin 2,70, motorin 1,37 lira artıyor! Akaryakıta üçlü zam: 4,5 ay sonra ilk kez oluyor (8 Haziran güncel benzin-mazot, LPG fiyatı)

SON DAKİKA | Benzin 2,70, motorin 1,37 lira artıyor! Akaryakıta üçlü zam: 4,5 ay sonra ilk kez oluyor (8 Haziran güncel benzin-mazot, LPG fiyatı)

08.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ederken son dakika haberi geldi. Akaryakıta indirim zam var mı? sorusu yanıt ararken hem benzin hem de mazot fiyatı hem de LPG'ye zam yapılacağı öğrenildi. Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükleliş nedeniyle benzin litre fiyatı için bu gece yarısı 2,70 TL, motorin litre fiyatları içinse 1,37 TL artış olacak. İşte 8 Haziran 2023 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA | Benzin 2,70, motorin 1,37 lira artıyor! Akaryakıta üçlü zam: 4,5 ay sonra ilk kez oluyor (8 Haziran güncel benzin-mazot, LPG fiyatı)

Son dakika: Benzin ve motorin için bu gece petrol ve dolar kaynaklı zam yolda. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın OPEC ülkelerinden bağımsız olarak Temmuz’da günlük petrol üretimini 1 milyon varil azaltacağını duyurması sonrası petrol fiyatları hızlı yükselişe geçmişti. Ancak talep endişeleri ve Çin'deki zayıf ekonomik büyümenin, OPEC'in son kesinti kararına ağır basmasıyla dün yönünü aşağı çevirse de fiyatlar bu sabah yeniden dalgalı bir hareket sergiliyor. Ham petrol 72,5 doların üzerinde seyrederken, brent petrol ise 77 dolar sınırında bulunuyor. Dolar/TL kuru ise dün yüzde 7’den fazla değer kazanarak tarihi zirvesini 23,5 TL’ye çıkardı.

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MOTORİNE İKİNCİ ZAM

Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatları için çifte zammı beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre hem benzin litre fiyatı hem de motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren zamlanacak. Dün mazot fiyatı için gelen 1,36 TL zammın ardından bu gece yarısı 1 lira 37 kuruş daha artış yapılacağı öğrenildi.

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BENZİN LİTRESİ 2,70 TL ARTACAK

Benzin fiyatı ise daha büyük bir zamla karşı karşıya. Son olarak 30 Mayıs’ta 66 kuruş artış yapılan benzin pompa fiyatı içinse 2 lira 70 kuruşluk zam geleceği belirtildi.
Gelecek zamlar sonrası ortalama mazot fiyatı İstanbul için 22,07, Ankara için 22,43, İzmir için 22,51 TL olacak. Benzin fiyatı İstanbul’da 23,94 TL, Ankara’da 24,03 ve İzmir’de 24,29 TL’ye yükselecek. Böylece motorin fiyatları 26 Ocak, benzin fiyatı ise 18 Nisan sonrası en yüksek seviyeye çıkacak.

LPG'YE DE ZAM GELİYOR

Benzin ve motorin zammının yanında oto gaz fiyatlarının da artacağı öğrenildi. Bu kapsamda gece yarısından itibaren tabelada LPG fiyatı 67 kuruş zamlı yanacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL
Benzin: 21.24 TL
Motorin: 20.70 TL

ANKARA
Benzin: 21.60 TL
Motorin: 21.06 TL

İZMİR
Benzin: 21.59 TL
Motorin: 21.14 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt

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