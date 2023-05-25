SON DAKİKA| Benzin fiyatı için ikinci zam! Petroldeki yükseliş akaryakıta yansıdı: 4 ayda yüzde 22… (25 Mayıs Perşembe güncel benzin ve motorin fiyatları)

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik büyük düşüşün ve Suudi Arabistan enerji bakanının OPEC’in üretim kesintilerinin devam etme ihtimalini artıran uyarısının ardından dün yüzde 2 yükseliş kaydetti. Brent petrol 78 doları aşarken, ham petrol 75 dolara yaklaştı. Dolar/TL kuru ise 19,90 seviyesinin üzerinde hareket ederken araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir son dakika haberi geldi. Benzin fiyatı için yeni zam yolda. Benzin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin pompa fiyatı iki gün önce de 77 kuruş zamlanmıştı. 26 Mayıs Cuma günü itibarıyla yeniden 75 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Yapılacak artışın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul'da 21,33 TL, Ankara'da 21,69 TL, İzmir'de ise 21,68 TL’ye yükselecek.

İLK 4 AYDA SATIŞLAR ARTTI

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre benzin satışları, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,74 artışla 400 bin 204 metreküp oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 2,14 azalarak 2 milyon 262 bin 679 metreküp olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 22,25 artışla 1 milyon 499 bin 338 metreküp olurken motorin satışları, yüzde 5,12 artışla 9 milyon 353 bin 433 metreküp seviyesine ulaştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 20.58 TL

Motorin: 19.34 TL

LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 20.94 TL

Motorin: 19.74 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 20.93 TL

Motorin: 19.77 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL



