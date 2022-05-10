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Son dakika: Benzin fiyatları 20 lirayı görmüştü! Araç sahiplerini üzen haber geldi, akaryakıt zammı kapıda

10.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. 10 Mayıs Salı günü petrol fiyatları 105 dolardan işlem görüyor. Bununla beraber araç sahiplerini üzecek haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına bu geceden itibaren 78 kuruş zam geliyor. İşte benzin zammı sonrası son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 1'i aşan düşüş kaydedildi. ABD petrolü 102 doların, Brent petrol de 105 dolar seviyesinin altını gördü. Bununla beraber akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 78 kuruş zam geliyor.

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PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 113,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 105,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 104,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Ülkenin finans merkezi Şanghay'da ve başkent Pekin'de tedbirlerin sıkılaştırılması ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ülkenin ekonomik büyümesine ilişkin endişeleri artırıyor.

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SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
YAZIKLAR OLSUN ALLAH BIRAKMASIN. HERGÜN ZAM ZAM ZAM YETER ARTIK BIKTIK. BİZDE İNSANIZ
Araç fiyatları yükselirken de bu tepkileri verseydiniz ya
@selman_bulut_1983 Allah aşkına araba fiyatları yükselirken kim sevindi.!! para zaten iyicrnr değersizleşti. bnm araba 27.000 tl almıstım suan 190-210 piyasası var. bu duruma nasıl geldik düşünmek lazım!
@orhan_cetin_y4 araç fiyatlarını sahiplerimi yükseltiyor.
zaten brent 108 ken zam lar yapılmamışmıydı
Ağzını açana dava açıyorlar epgis ne yapsın adalet kadın ismi olarak kaldı ülkede indirim olursa bakan yok zam gelincede anında fiyatlar değişiyor muz cumhuriyeti olduk iyice

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