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Son dakika | Benzin fiyatlarına yeni zam! Yeniden 19 TL'nin üzerine çıktı, motorin değişmedi! Zam sonrası 13 Ocak cuma güncel akarkyakıt fiyatları

13.01.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Benzin fiyatındaki 63 kuruşluk indirimin ardından fiyatların bu gece yeniden arttı. 80 kuruş zam gelen benzinde ortalama litre fiyatı yeniden 19 TL'nin üzerine çıkmış oldu. Benzin fiyatlarındaki değişiklik bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlarken, motorin fiyatları ise aynı kaldı. İşte 13 Ocak Cuma (bugün) benzin, motorin ve güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika | Benzin fiyatlarına yeni zam! Yeniden 19 TL'nin üzerine çıktı, motorin değişmedi! Zam sonrası 13 Ocak cuma güncel akarkyakıt fiyatları

Son dakika: Araç sürücüleri ve sahileri tarafından benzin ve motorin fiyatların yakından takip edilirken, brent petrol ve döviz kuruna göre şekil alan akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 63 kuruşluk indirimin ardından benzin fiyatları yeniden zamlandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin fiyatına geçtiğimiz günlerde gelen 63 kuruşluk indirimin ardından fiyatlar bu gece 80 kuruş arttı. Zam sonrası litresi ortalama 18.9 liradan satılan benzin fiyatının 19.7 liraya yükseldiği öğrenildi. Böylelikle benzinin litre fiyatı yeniden 19 TL'nin üzerine çıkmış oldu. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 OCAK 2022 CUMA)

İSTANBUL
Benzin: 19.67 TL
Motorin: 22.11 TL

ANKARA
Benzin: 19.88 TL
Motorin: 22.31 TL

İZMİR
Benzin: 19.86 TL
Motorin: 22.42 TL

BENZİN

BENZİNE 6 AYDA YÜZDE 120 ZAM

Geçtiğimiz yıl benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Yılın ilk yarısında benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Benzin fiyatlarında geçtiğimiz yıl yükseliş oranı ortalama olarak yüzde 45 olarak gerçekleşti.

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MOTORİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 73

2022 sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Böylece motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73 oldu.


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