SON DAKİKA: Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda! Dolar ve Euro'daki düşüş sonrası...

Son dakika... Benzine indirim geliyor mu? Başta Citroen, Opel, Peugeout olmak üzere otomobil markaları da indirime gitti. Aynı şekilde Renault Mais de otomobillerde yüzde 20 bandında bir indirim hazırlığı yapıyor. Sıfır otomobillerde artan fiyatların sebebi olarak belirtilen kur değişikliklerinden sonra tüm otomobil markalarının indirime gitmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM YOLDA!

Piyasalardaki dikey artışın önlenmesiyle birlikte Dolar ve Euro da sert şekilde çakıldı. Benzin, LPG ve motorine yapılan zamların da artık yerini indirime bırakması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Perşembe gününden itibaren geçerli olacak 1.5 TL'lik indirim geliyor. Benzin ve motorinin dışında LPG'de de indirim geçerli olacak. Önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında ciddi değişimlerin olması bekleniyor.

