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Son Dakika! Benzin, motorin ve LPG'de yeni zam

25.11.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmanın ardından akaryakıt ürünlerine zam gelmesi bekleniyor. Sektör yetkilisinin verdiği bilgilere göre, 26 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG otogaza yeni zam yapılacağını belirtti. Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam bekleniyor.

Son Dakika! Benzin, motorin ve LPG'de yeni zam

Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam bekleniyor. Dün, benzinde 1 lira 2 kuruş, motorinde 1 lira 6 kuruş, otogazda 65 kuruş zam yapılmıştı. Bugün yapılan açıklamada yeni zamların yapılacağı belirtildi.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.

BİR GÜN SONRA İNDİRİM

Cumartesiden itibaren ise benzin ve motorinde 55 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUK

Sürücüler, dün akaryakıt fiyatlarına gece yarısı gelecek zam öncesi istasyonlara akın etti. Bazı sürücüler araçlarının depolarını tamamen doldururken, bazıları ise belli miktarda yakıt aldı. Sürücüler bazı akaryakıt istasyonlarının satış yapmayarak stokçuluk yaptığını iddia etti.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.


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