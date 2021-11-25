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EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

25.11.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün benzin, motorin ve otogaza zam geleceği haberleri üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) bir açıklama yayınladı. EPDK'dan yapılan açıklamada "akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil" denildi.

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Bugün benzin, motorin ve otogaza zam geleceği haberleri üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) bir açıklama yayınladı. EPDK'dan yapılan açıklamada "akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil" denildi.

EPDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Bugün bazı basın – yayın organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.

Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir.

Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Pandemi koşullarında devletimiz eşel mobil sistemi ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir vergi gelirinden fedakarlık etmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır.

Ayrıca bilindiği üzere yurt sathında 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet vermektedir ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin -fiyat artışlarından kar etmek için- vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa Kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz.

Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü “bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak” ise sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır.
İçinden geçtiğimiz süreçte bütün paydaşlarımızın, STK ve medya temsilcilerinin sağduyu ile hareket etmesini, vatandaşlarımızda infiale sebep olacak maksatlı haber ve yorumlardan kaçınmalarını rica ediyoruz.

Kamuoyumuza saygıyla duyurulur."

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