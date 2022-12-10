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  4. SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor! 18 TL'nin de altına indi... (10 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları))

SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor! 18 TL'nin de altına indi... (10 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları))

10.12.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Güncel akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Akaryakıtta zam ve indirim araştırması yapan vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine geçtiğimiz gün gelen indirimlerin ardından bir indirim haberi daha geldi. Yapılan son dakika açıklamasına göre benzinin litre fiyatına indirim yapıldı. Peki motorin ve benzin fiyatı bugün (10 Aralık 2022) ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor! 18 TL'nin de altına indi... (10 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları))

Son dakika haberine göre, Benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fiyatlarda son günlerde yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri, "Motorin ve benzine indirim gelecek mi, ne kadar, kaç TL?" sorularını merak ederken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine fiyatlarına indirim geldi. İşte indirim haberinin detayları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzine 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 72 kuruş indirim geldi. Geçtiğimiz gün 1,87 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

FA

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

**İstanbul

Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

**Ankara

Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

**İzmir

Benzin fiyatı: 17,62 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL

AKARYAKIT

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benzin Akaryakıt indirim

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