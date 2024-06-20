SON DAKİKA: Benzin ve motorin zammı için rakam netleşti! Bayram sonrası dönüş yoluna çıkana kötü haber: Dün 1,30 TL denilmişti, daha yüksek olacak…

Son dakika: Yaşadığı yüzde 1’lik yükselişin ardından petrol fiyatları sakin bir seyir izliyor. Brent petrol, ABD tatili nedeniyle düşük hacimli bir seansın ardından varil başına 85 dolar civarında iken, ABD ham petrolü ise 81 doların üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru da 32,52 TL’nin üzerinde yer alıyor. Tüm bu yaşanan yükseliş ara. Sahipleri için akaryakıtta çifte zammı beraberinde getiriyor. Bu gece yarısı hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatları değişecek!

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Dün hem motorin hem de benzin litre fiyatı için zam oranının 1,30 TL seviyelerinde olacağı bekleniyordu. Ama bugün rakam netleşti. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Son olarak bayram öncesinde mazot fiyatı 1,34 TL artmıştı.

BENZİN VE MOTORİN ZAM SONRASI NE OLACAK?

Zammın ardından ortalama benzin fiyatı İstanbul'da 41,90 TL'ye, Ankara'da 42,88 TL'ye ve İzmir'de 43,16 TL'ye yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 42,28 TL, Ankara'da 43,26 TL ve İzmir'de 43,63 TL'yi görecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 40,26 TL

Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL









