FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

Son dakika: Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

17.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi . EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 18 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 0.69 kuruş, motorinde ise 1,14 kuruş ve LPG'ye 0,70 kuruş zam geldi.

Son dakika: Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, 18 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 0,69 kuruş, motorinde ise 1,14 kuruş LPG'de ise 0,70 kuruş zam yapıldı.

İşte EPGİS'in açıklaması:

AKARYAKITTA GÜNCEL FİYATLAR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş üstü aylığı değişti!Kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş üstü aylığı değişti!
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
TOBB'dan acil önlem çağrısıTOBB'dan acil önlem çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Dolar ve euro rekor kırdı!

Dolar ve euro rekor kırdı!

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.