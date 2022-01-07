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Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

07.01.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzin ve motorine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde yapılan artışlar 8 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak. Benzinin litre fiyatına 63 kuruş, motorinin litre fiyatına 94 kuruş zam yapıldı. İşte son dakika zam haberinin detayları...

Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: EPGİS tarafından motorin ve benzine zam açıklaması yapıldı. Yeni benzin ve motorin zammının gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtilirken zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Benzinin litre fiyatına 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi. İşte EPGİS'ten yapılan açıklama ve güncel motorin ve benzin fiyatları...

EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 63, motorinde 94 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

SON DAKİKA: BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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