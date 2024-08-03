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  4. Son dakika: Benzine 2 liraya yakın indirim! Tarih belli oldu, milyonlarca araç sahibi dikkat! Akaryakıt fiyatları geriliyor (3 Ağustos Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatı)

Son dakika: Benzine 2 liraya yakın indirim! Tarih belli oldu, milyonlarca araç sahibi dikkat! Akaryakıt fiyatları geriliyor (3 Ağustos Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.08.2024 10:30
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Araç sahipleri son dakika akaryakıta indirim zam haberlerini yakından takip ederken yeni bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatları ile hareketini sürdüren akaryakıt fiyatı 6 Ağustos Salı gününden geçerli olacak şekilde değişecek. Peki 3 Ağustos 2024 benzin fiyatı, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin-mazot litre fiyatı ile haberin detayları…

Son dakika: Benzine 2 liraya yakın indirim! Tarih belli oldu, milyonlarca araç sahibi dikkat! Akaryakıt fiyatları geriliyor (3 Ağustos Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatı)

Son dakika haberi… 25 Temmuz’da motorin fiyatı için 1,47 TL indirim yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatı için değişiklik haberi geldi. Litresi 45 TL seviyelerinde olan benzin, mazot fiyatına yaklaşacak. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim-zam var mı? 3 Ağustos 2024 Cumartesi il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

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BENZİNE 1,73 TL İNDİRİM GELİYOR

Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Benzine gelecek 1,73 liralık indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 43,37 TL’ye, İzmir’de 44,41 TL’ye ve Ankara’da ise 44 liraya gerileyecek.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ)

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,10 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,97 TL
Motorin litre fiyatı: 43,46 TL

Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,73 TL
Motorin litre fiyatı: 44,21 TL

İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,14 TL
Motorin litre fiyatı: 44,68 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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