Son dakika: Benzine 2 liraya yakın indirim! Tarih belli oldu, milyonlarca araç sahibi dikkat! Akaryakıt fiyatları geriliyor (3 Ağustos Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatı)

Son dakika haberi… 25 Temmuz’da motorin fiyatı için 1,47 TL indirim yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatı için değişiklik haberi geldi. Litresi 45 TL seviyelerinde olan benzin, mazot fiyatına yaklaşacak. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim-zam var mı? 3 Ağustos 2024 Cumartesi il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
Benzine gelecek 1,73 liralık indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 43,37 TL’ye, İzmir’de 44,41 TL’ye ve Ankara’da ise 44 liraya gerileyecek.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,10 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,97 TL
Motorin litre fiyatı: 43,46 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,73 TL
Motorin litre fiyatı: 44,21 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,14 TL
Motorin litre fiyatı: 44,68 TL