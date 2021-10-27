Son Dakika: Benzine 25 kuruşluk indirim!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİNE 25 KURUŞLUK İNDİRİM

NTV'de yer alan habere göre, bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim gelecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, benzine dün 28 kuruşluk zam gelmişti. Önceki gün de benzin fiyatları 44 kuruş zamlanmıştı.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

ÖTV DESTEĞİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.



