Son Dakika: Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geliyor.

İndirimi EPGİS duyurdu. EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara’da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir’de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 32 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) November 10, 2021



