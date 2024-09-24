Son dakika: BENZİNE ZAM! Akaryakıt fiyatları yılbaşından bu yana 49’uncu kez arttı (24 Eylül Salı güncel benzin-motorin fiyatları)

Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzine, mazota indirim-zam var mı? Milyonlar bu sorulara yanıt arıyordu. Akaryakıt fiyatları için son dakika zam haberi geldi. Bu gece yarısı akaryakıt litre fiyatları için değişiklik tabelaya yansıdı.

BENZİNE ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı için 1 lira 40 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,74 TL, Ankara’da 43,09 TL, İzmir’de 43,53 TL seviyesine yükseldi.

ÖTV’Sİ KDV’Sİ DERKEN YARI FİYATI VERGİYE GİDİYOR

Yılın başından beri akaryakıt fiyatları tam 96 kez revize edildi. Bu güncellemelerin 48’i zam olarak pompaya yansıdı. Son zam öncesi benzin fiyatının vergisiz hali 23,33 TL idi. Bu tutarın üzerine önce 11,30 TL ÖTV ekleniyor ve benzin 34,63 TL’ye çıkıyor. Daha sonra bu vergili tutara bir de yüzde 20 KDV eklenince litre fiyatı 41,55 TL’ye ulaşıyor. ÖTV üzerinden de KDV hesaplandığı için aslında 39,30 TL olması gereken benzin, vatandaşa 2,30 TL daha pahalıya satılıyordu.