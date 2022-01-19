Son Dakika: Benzine zam geldi! Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: EPGİS tarafından benzine zam açıklaması yapıldı. Yeni benzin zammının gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtilirken zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzin fiyatlarının ne kadar olduğu da araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İşte EPGİS'ten yapılan açıklama ve yeni benzin fiyatları...

EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 46 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 46 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) January 19, 2022

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



