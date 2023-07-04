SON DAKİKA | Benzine zam LPG’ye indirim! Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor: 1 senedir ilk kez böylesi oluyor… (4 Temmuz Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberleri… Dolar kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Piyasada Haziran ayı zamlarla geçerken bugün benzin fiyatı için yapılan zam tabelaya yansıdı. Ancak bu gece yarısından itibaren ise bir başka indirim beklentisi oluştu. İşte 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin litre fiyatı, (mazot) motorin fiyatları ile akaryakıt pompa fiyatları…

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin litre fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,11 TL zam geldi. Böylece fiyatlar 2 Temmuz 2022 sonrası yeniden 26 liranın üzerine yükseldi.

Motorine ise bugün zam beklenmiyor.

LPG’DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı arifesinde kurlardaki yükseliş ile LPG (otogaz) fiyatları için 66 kuruşluk zam tabelalara yansıtılmıştı. Ancak sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiye göre kesin olmamakla birlikte ürün fiyatlarındaki gerileme nedeniyle otogaz fiyatlarında Salı gece yarısından itibaren 55-70 kuruş arası indirim bekleniyor.

HAZİRAN AYI ZAMLARLA GEÇTİ

Akaryakıt fiyatları Haziran ayında peş peşe zamlanırken benzinin litresi 3,36 TL, motorin ise 4,37 TL yükseldi. Temmuz ayına girilirken hem benzin hem de motorinin litre fiyatı 24 TL'nin üzerine çıktı.

4 TEMMUZ SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 26.17 TL

Motorin: 23.90 TL

LPG (Otogaz): 11.33 TL

ANKARA

Benzin: 26.65 TL

Motorin: 24.37 TL

LPG (Otogaz): 11.46 TL

İZMİR

Benzin: 26.64 TL

Motorin: 24.45 TL

LPG (Otogaz): 11.32 TL





