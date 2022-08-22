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SON DAKİKA: Benzinli araç kullananlar dikkat! Depoları doldurun, yeniden zam geliyor (Güncel motorin benzin fiyatları)

22.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son iki zamla 25 liranın üzerine yükselen motorin fiyatından sonra bir zam haberi de benzin için geldi. Benzin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapılacağı ifade edildi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları…

SON DAKİKA: Benzinli araç kullananlar dikkat! Depoları doldurun, yeniden zam geliyor (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile başlayan ambargonun etkisiyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatları hızlı yükselişe geçti. Ancak buna rağmen Rus petrolü için durum tam tersi. Türkiye’nin ithalatındaki payı neredeyse yüzde 50’ye yaklaşan Rus petrolü 25-30 dolar iskontolu satılıyor. Rus petrolündeki indirim yurt içinde akaryakıt fiyatlarına ise henüz yansımış değil. Bunun nedeni ise Türkiye’de motorin ve benzin fiyatları, İtalya piyasasında oluşan fiyatlar ile kur hareketlerine bağlı bir formülle belirleniyor. Öte yandan dolar/TL kurunun yıl içi rekor seviyeye ulaşması ile geçtiğimiz ay düşüş eğilimine giren akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geleceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta üst üste yapılan zamlarla 25 lirayı aşan motorin fiyatının ardından, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları da değişecek.

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Motorinde ise değişiklik olmayacak. Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 AĞUSTOS PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 20,34 TL
Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,12 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,13 TL

Fuel-pump

TEMMUZ’DA BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI AZALDI

Haziran ayında düşüş eğilimine giren akaryakıt fiyatları yeniden yükselmeye başlarken PETDER tarafından kritik bir veri açıklandı. Yurt içi piyasalarda Temmuz ayında benzin ve motorin satışlarında düşüş yaşandı. Yılın ilk yedi ayında ise satışlar arttı. Benzin satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,86 düşüşle 429 bin 309 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,55 düşüşle 2 milyon 772 bin 260 metreküp olarak gerçekleşti. Otogaz satışlarının yüzde 2,49 düşüşle 331 bin 799 ton olduğu belirtildi.

BAKAN NEBATİ: OECD İÇİNDE AKARYAKITTAN EN AZ VERGİ ALAN ÜLKEYİZ

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamasında, “Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24’lerde vergi alıyoruz” demişti.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNE ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Akaryakıt sektörü son dönemde artan maliyetler ve düşük kar marjı nedeniyle zor dönemden geçerken PÜİS'ten açıklama geldi. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, “PETDER'in nispi kar payına karşı olmasına hiç şaşırmadım. Çünkü dağıtım şirketleri rafinerilerden yüzde 5'lere varan özel iskontolar alıyorlar ve aldıkları bu iskontoları bayilerine yansıtmıyorlar. Bizim gri alan olarak tabir ettiğimiz bu alanda rafinerilerin dağıtım şirketlerine uyguladığı bu iskontolar direkt olarak dağıtım şirketlerinin ceplerine gidiyor” şeklinde değerlendirmede bulunarak akaryakıt sektörüne şeffaflık çağrısı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bütün dünyada yükseliyor diyen tayfa onlinemı ? he birde ben hep 50 liralık alıyorum diyen.
Yüzde 30 değil yüzde 35 İskonto alıyoruz sadece rusyadan değil yıllardır İrandan da alıyoruz ama fiyatlara yansımıyor. Çünkü fiyatlar İtalyan formülü ile belirleniyor. Hay sizin a....
zam zama zam yeter artık bunaldık iyice

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