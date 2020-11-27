FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika! Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevi sona erdi

Son dakika! Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevi sona erdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Son dakika! Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır.' ifadesine yer verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyor.

Ahmet-burak-daglioğlu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
TÜSİAD’dan toplantının içeriğine ilişkin açıklamaTÜSİAD’dan toplantının içeriğine ilişkin açıklama
Esnaf borç yapılandırma nasıl yapılır?Esnaf borç yapılandırma nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak
İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD’dan toplantının içeriğine ilişkin açıklama
TÜSİAD’dan toplantının içeriğine ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? İşte CTE memur alımı 2020 detayları
CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı
Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi! Dünyada bir ilk olacak
İki kıtayı birleştirecek! Dünyada bir ilk olacak
Katar ile 'su yönetimi' alanında iş birliği yapılacak
Katar ile 'su yönetimi' alanında iş birliği yapılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.