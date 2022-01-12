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SON DAKİKA I BES'te yeni dönem: Kanun teklifinin ilk kısmı Genel Kurulda kabul edildi! Devlet katkısı ne kadar?

12.01.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ile çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulunda, BES ile alakalı düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Peki, BES'te devlet katkısı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları ve BES'te yeni döneme ilişkin merak edilenler...

SON DAKİKA I BES'te yeni dönem: Kanun teklifinin ilk kısmı Genel Kurulda kabul edildi! Devlet katkısı ne kadar?

Son dakika: Çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiren BES ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için yeni dönem başlıyor. BES ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edilirken vatandaşlar BES'te yeni döneme dair değişiklikleri merak ediyor. Özellikle "BES'te devlet katkısı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte BES ile ilgili son dakika haberinin detayları...

BES'İ DE İÇEREN TEKLİFİN İLK BÖLÜMÜNDEKİ MADDELER KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Yapılan görüşmelerde teklifin ilk bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.

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Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle vergi kanunları uyarınca, iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

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BES'TE DEVLET KATKISI NE KADAR OLACAK?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak. Halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek. İş veren tarafından ödenenler hariç Türk vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi'ne iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. BES'e ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.

Kanun teklifinin kalan kısmı, yarın toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. (DHA)

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