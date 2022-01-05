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Son dakika... BES’te yeni dönem! Zorunlu hallere yüzde 50 avans hakkı

05.01.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için yeni dönem başlıyor. AK Parti tarafından 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre BES’te devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkacak. Ayrıca yeni düzenleme ile konut alımı, evlilik, sağlık, iş kurma ve bedelli askerlik gibi hallerde ihtiyacı karşılamak için BES’te biriken paranın yüzde 50’sine kadar avans alınabilecek.

Son dakika... BES’te yeni dönem! Zorunlu hallere yüzde 50 avans hakkı

Bireysel emeklilik sisteminde yeni dönem başlıyor. AK Parti'li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, 'Bireysel Emeklilik (BES) Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 18 maddeden oluşan kanun teklifi, doğal gaz faturalarından BES'e, Kurumlar Vergisi'nden kur korumalı mevduat hesaplarına kadar pek çok alanda düzenlemeler içeriyor. BES ile 'devlet katkı payını' artırmak amacıyla değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda BES sisteminde kamu katkı payı yüzde 25'ten, yüzde 30'a çıkarılıyor.

Buna göre Bireysel Emeklilik Sitemi’ne yılda 60 bin liraya kadar para yatıran vatandaşa devlet 18 bin liraya kadar katkı sağlayacak. Teklifte ayrıca önemli ihtiyaç durumunda BES’ten avans çekme hakkı tanınacak. Mevcut sistemde ise bu hak bulunmuyor.

AVANS SİSTEMİ GELİYOR

BES’te devletin hedefi uzun vadeli tasarruf olduğu için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalanlar bu paranın tümünü hak ederken, ilk 3 yılın sonunda çıkanlar devlet katkısının yüzde 15'ini, 6 yılını dolduranlar yüzde 35'ini,10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar ise yüzde 60'ını almaya hak kazanıyordu. Ancak yeni düzenleme ile konut alımı, evlilik, sağlık, iş kurma ve bedelli askerlik gibi hallerde ihtiyacı karşılamak için BES’te biriken paranın yüzde 50’sine kadar avans alınabilecek. Devlet katkısı hesabındaki tutardan da avans tutarının yüzde 25’ine kadar ödeme yapılabilecek.

SİSTEME DÂHİL EDİLEN ÇALIŞANLAR

Otomatik emeklilik sistemindeki yeni düzenlemeyle 45 yaşını doldurmayan Türk vatandaşı olan kişiler işverenleri tarafından otomatik olarak sisteme dâhil ediliyor. 45 yaşın üzerindeki çalışanlar ise kendi istekleri dahilinde otomatik BES’e katılabilecek.
BES’e 1 yıllık devlet katkısı hakkından daha fazla para yatırılması halinde ise bir sonraki yılın devlet katkısı hakkından da yararlanmak mümkün olacak.

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