SON DAKİKA: Biri %225 diğeri %269... Benzin ve motorin derken asıl tehlike bambaşka çıktı!

Motorin ve benzin fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da bugün benzinin litresi 25.29 TL'den satışa sunulurken geçen sene bu rakam 7.74 TL, yılbaşında ise 12.29 TL'ydi. Bu durum aradaki farkı özetler nitelikte. Motorinde de benzer bir durum var. Otomobilde ise yedek parça sıkıntısı artarak devam ediyor.

BENZİN %225, MOTORİN %269! ARADAKİ FARK...

Son bir yılda fiyatı en çok artan ürünler arasında akaryakıt başı çekiyor. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da bir sene önce 7.74 TL, yılbaşında 12.29 TL'den satılıyordu. Benzine %225 oranında zam yapıldı. Benzin, 25.29 TL'den satılıyor.

Aynı şekilde motorin fiyatlarında da büyük bir değişim söz konusu. Motorinde yıllık zam oranı %269 oldu. Bir sene önce İstanbul'da motorinin fiyatı 7.22 TL, yılbaşında ise 11.43 TL noktasındaydı. Bugün İstanbul'da motorinin litresi 26.75 TL'den satılıyor.

OTOMOBİLDE BÜYÜK TEHLİKE! %100 ARTTI...

Dünya genelinde otomotiv endüstrisinde yaşanan fiyat artışları, yedek parça sektörüne de yansıyor. Tedarik zincirinde büyük problemlere neden olan hammedde krizinin artık pandemi şartlarından bağımsız şekilde yön aldığı belirtiliyor.

Hammaddeyi elinde tutan ülkelerin stratejik beklentileri de otomotiv piyasasında fiyatları artırıyor. Yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Motor Aşin'in CEO'su Saim Aşçı, 'Yükselen lojistik ve enerji maliyetlerine hammadde krizi de eklenince yedek parçada maliyet sadece bir yılda %100'den fazla artış gösterdi' dedi.

Otomobil fiyatlarında da artış olduğunu söyleyen Aşin, '10 yıl içinde fiyatı ortalama 40 bin Euro olan premium bir otomobilin bugün üretim maliyeti 60 bin Euro'yu geçmiş durumda' diyerek son durumu özetledi. (Sözcü)

