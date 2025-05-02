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Son dakika | Borsada manipülasyon yaptıkları tespit edilmişti! 15 gözaltı sonrası yeni gelişme

Son dakika haberi: Borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika | Borsada manipülasyon yaptıkları tespit edilmişti! 15 gözaltı sonrası yeni gelişme
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Borsa İstanbul piyasasında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ’piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemleri sona erdi. 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca soruşturma başlatılmış, bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketlerde bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin 13’ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda bu kişilere ait adreslerde ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Diğer yandan firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hissenet
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