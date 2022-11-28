Son dakika: Bu kez de motorin! Benzine üst üste indirim gelmişti: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor

Son dakika: Motorin fiyatları ve benzin fiyatı brent petroldeki hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağı beklentisi petrol fiyatlarını bu sabah 81 dolara kadar geriletti. Petroldeki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha yapıldı. Geçtiğimiz hafta benzine yapılan üst üste indirimlerin ardından bu kez de motorin fiyatları değişiyor.

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş indirim daha gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

BENZİNE İNDİRİM! BU HAFTA ÜÇÜNCÜ KEZ DEĞİŞTİ

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin litre fiyatına son iki haftada 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Geçen hafta ise 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 KASIM 2022 PAZARTESİ)

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,15 TL

Motorin fiyatı: 23,88 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 23,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 24,07 TL



