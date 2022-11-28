Son dakika: Bu kez de motorin! Benzine üst üste indirim gelmişti: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor

Son dakika: Motorin fiyatları ve benzin fiyatı brent petroldeki hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağı beklentisi petrol fiyatlarını bu sabah 81 dolara kadar geriletti. Petroldeki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha yapıldı. Geçtiğimiz hafta benzine yapılan üst üste indirimlerin ardından bu kez de motorin fiyatları değişiyor.
12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş indirim daha gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim geleceği öğrenildi.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin litre fiyatına son iki haftada 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Geçen hafta ise 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.
İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 23,88 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 23,98 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 24,07 TL