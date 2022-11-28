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Son dakika: Bu kez de motorin! Benzine üst üste indirim gelmişti: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor

28.11.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorin ve benzin fiyatları başta olmak üzere petroldeki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen üst üste indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren motorine indirim geliyor. Peki indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç lira olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Bu kez de motorin! Benzine üst üste indirim gelmişti: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor

Son dakika: Motorin fiyatları ve benzin fiyatı brent petroldeki hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağı beklentisi petrol fiyatlarını bu sabah 81 dolara kadar geriletti. Petroldeki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha yapıldı. Geçtiğimiz hafta benzine yapılan üst üste indirimlerin ardından bu kez de motorin fiyatları değişiyor.

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş indirim daha gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

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BENZİNE İNDİRİM! BU HAFTA ÜÇÜNCÜ KEZ DEĞİŞTİ

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin litre fiyatına son iki haftada 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Geçen hafta ise 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 KASIM 2022 PAZARTESİ)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 23,88 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 23,98 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 24,07 TL

AKARYAKIT


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