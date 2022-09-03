SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

Son dakika: Petrolde hafta içi yüzde 5’ten fazla yaşanan düşüş hem motorin hem de benzin grubunda büyük bir indirim getirmişti. Ancak salı günü fiyatların yeniden değişeceği öğrenildi. Buna göre pazartesi günü gece yarısından itibaren motorine 70, benzine ise 56 kuruş zam bekleniyor. LPG fiyatlarına ise 42 kuruş indirim yapılacağı belirtiliyor.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü ise benzine 1 lira 4 kuruş indirim gelmişti.

Son olarak petroldeki düşüşe bağlı benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL indirim yapıldı. İstanbul’da ortalama 20,13 TL olan benzinin litresi 18,62 TL’ye indi. Benzinin litresi Haziran’da 27,50 TL’yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar 5 Mart 2022’de en son 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu. Motorin fiyatları ise yapılan 2,41 TL’lik indirimle beraber 24,51 TL’ye geriledi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte fiyat Haziran başındaki seviyeye indi.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU? (3 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL

Benzin: 18,62 TL

Motorin: 24,51 TL

LPG: 11,02 TL

ANKARA

Benzin: 18,75 TL

Motorin: 24,62 TL

LPG: 11,34 TL

İZMİR

Benzin: 18,74 TL

Motorin: 24,65 TL

LPG: 11,14TL



